Tar boccia la prima infrastruttura in Puglia finanziata dal Pnrr: a rischio i fondi (Di sabato 2 luglio 2022) Niente da fare per il momento per il Nodo ferroviario di Bari, che dovrà migliorare la linea adriatica. Il Tribunale ha sospeso per 6 mesi i provvedimenti e rischia di saltare il finanziamento del Pnrr

