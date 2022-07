Tac e analisi, tutti in fila e budget esauriti in 48 ore: «È corsa alle esenzioni» (Di sabato 2 luglio 2022) Tac e analisi di laboratorio: ieri, 1 luglio, è scattato un vero e proprio assalto ai centri e strutture accreditate della città. In alcuni quartieri centrali, ma anche in collina, in... Leggi su ilmattino (Di sabato 2 luglio 2022) Tac edi laboratorio: ieri, 1 luglio, è scattato un vero e proprio assalto ai centri e strutture accreditate della città. In alcuni quartieri centrali, ma anche in collina, in...

Pubblicità

LisaTorna : @_Velies_ @Solocarmen1 E' andata pure in ospedale. Le hanno fatto analisi e tac ma niente, aveva tutto a posto. Fin… - Passi_flo : Con il rialzo dei contagi ricomincia il periodo in cui ogni volta che starnutisci ti senti in dovere di mostrare ai… - alexa5313 : @PalliCaponera Non ci conosciamo, probabilmente non per lo stesso motivo, stiamo vivendo di ansia. ???? Credevo di… - Nico01042014 : RT @fiorinfiorello7: @alexio747 Figlio di amica 18enne dopo terza bomba moderna sono 4 mesi che entra e esce da studi medici dove non riesc… - sborra_boy : RT @fiorinfiorello7: @alexio747 Figlio di amica 18enne dopo terza bomba moderna sono 4 mesi che entra e esce da studi medici dove non riesc… -