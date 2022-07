Svizzera | si sposano le prime coppie omosessuali dopo il referendum che ha fato via libera alle nozze gay

LucaLucatimmy : @Stronza Cioè se vado in svizzera mi sposano anche al mio criceto??? -

Euronews Italiano

Con sorrisi, orgoglio ed emozione, le prime coppie omosessuali siina seguito di un referendum che ha cambiato il panorama dei diritti dei gay nel Paese. 1 luglio 2022... parlano di un possibile lancio a dicembre, in una celebre località sciistica della, ma le ... Due caratteristiche, queste ultime, che però simale col concetto di sportività, nella ... Matrimonio omosessuale legale in Svizzera: Laure e Aline tra le prime a beneficiarne Con sorrisi, orgoglio ed emozione, le prime coppie omosessuali si sposano in Svizzera a seguito di un referendum che ha cambiato il panorama ...Dopo il voto del parlamento federale e il referendum che era stato richiesto dai conservatori adesso le coppie gay avranno gli stessi dirititti delle coppie etero Un passo in avanti visto che adesso i ...