Sul CorSera il piano di Galliani per portare Icardi al Monza: c’è di mezzo anche la tv per Wanda (Di sabato 2 luglio 2022) Ieri Silvio Berlusconi ha parlato del sogno Icardi per il Monza neo promosso in Serie A. «Sarebbe una grande opportunità averlo al Monza. Vi immaginate che storia se segnasse proprio all’Inter? Non fatemi dire troppo, ho fiducia in Galliani». Il Corriere della Sera scrive che in realtà non si tratta solo di un sogno, ma che c’è un piano preciso per l’affondo all’argentino. “Quando tre estati fa Mauro Icardi, da capitano spogliato della fascia e ripudiato da Spalletti, approdò in prestito al Psg un ruolo cruciale nella trattativa lo ebbe Adriano Galliani. Scelto dall’intermediario Giuffrida e da Wanda Nara come interlocutore ombra per tenere le relazioni diplomatiche con Leonardo, plenipotenziario dei francesi. Da allora l’attuale ad del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Ieri Silvio Berlusconi ha parlato del sognoper ilneo promosso in Serie A. «Sarebbe una grande opportunità averlo al. Vi immaginate che storia se segnasse proprio all’Inter? Non fatemi dire troppo, ho fiducia in». Il Corriere della Sera scrive che in realtà non si tratta solo di un sogno, ma che c’è unpreciso per l’affondo all’argentino. “Quando tre estati fa Mauro, da capitano spogliato della fascia e ripudiato da Spalletti, approdò in prestito al Psg un ruolo cruciale nella trattativa lo ebbe Adriano. Scelto dall’intermediario Giuffrida e daNara come interlocutore ombra per tenere le relazioni diplomatiche con Leonardo, plenipotenziario dei francesi. Da allora l’attuale ad del ...

