Suicidio assistito | caso Gheller | Zaia | Lo andrò a trovare | vedrò cosa posso fare per lui

Tg3web : Stefano Gheller ha 49 anni e convive dalla nascita con la distrofia muscolare. Ha preso carta e penna e scritto ai… - repubblica : Vicenza, Stefano Gheller chiede il suicidio assistito: 'Amo la vita, ma non voglio dipendere da una macchina' [di E… - fattoquotidiano : Suicidio assistito, Stefano Gheller: “Sono attaccato a un respiratore da 10 anni. Voglio avere il diritto di farlo” - Reietto2 : RT @fattoquotidiano: Suicidio assistito, Stefano Gheller: “Sono attaccato a un respiratore da 10 anni. Voglio avere il diritto di farlo” ht… - Sandri5555 : Suicidio assistito, Stefano Gheller: “Sono attaccato a un respiratore da 10 anni. Voglio avere il diritto di farlo”… -

... la cui esistenza era trapelata un paio d'anni fa, quando Stefano aveva fatto sapere di essere favorevole alprevisto in Svizzera . In quella occasione era andato a incontrarlo il ...... ha spiegato di avere inviato nei giorni scorsi una lettera all'Usl 7 Pedemontana in cui chiede di "attivare con urgenza la procedura prevista per l'accesso legale almedicalmente".Chiede di potersene andare. Magari non subito, non adesso, ma nel momento in cui si renderà conto che l’esistenza gli è diventata insopportabile. Vuole avere, quel giorno, la possibilità di decidere, ...Stefano Gheller ha chiesto l’attivazione della procedura per il suicidio assistito all’Usl 7 Pedemontana, a Vicenza ...