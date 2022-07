Suggestione Mertens per la Salernitana, parla De Sanctis: la situazione (Di sabato 2 luglio 2022) Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo della Salernitana. La società granata, dopo non aver rinnovato il contratto di Walter Sabatini, uno dei protagonisti della salvezza conquistata nella scorsa stagione, si è affidata all’ex portiere del Napoli. Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) De Sanctis, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, ha analizzato diversi temi caldi per quanto riguarda il mercato in casa Salernitana. De Sanctis ha parlato anche di Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli è scaduto nella giornata di ieri. Di seguito le sue parole: “Quando il presidente si espone in maniera così chiara, parlando di sogno e non di obiettivo, da parte mia c’è anche un sussulto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Morgan Deè il nuovo direttore sportivo della. La società granata, dopo non aver rinnovato il contratto di Walter Sabatini, uno dei protagonisti della salvezza conquistata nella scorsa stagione, si è affidata all’ex portiere del Napoli. Dries(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) De, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, ha analizzato diversi temi caldi per quanto riguarda il mercato in casa. Dehato anche di Dries, il cui contratto con il Napoli è scaduto nella giornata di ieri. Di seguito le sue parole: “Quando il presidente si espone in maniera così chiara,ndo di sogno e non di obiettivo, da parte mia c’è anche un sussulto ...

