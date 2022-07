Successo per il PSLV-CA indiano (Di sabato 2 luglio 2022) Con un perfetto lancio dal Centro Spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, il razzo indiano PSLV ha piazzato in orbita tre satelliti, tutti realizzati da Singapore. Si è trattato della seconda missione dell'India nel 2022. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 2 luglio 2022) Con un perfetto lancio dal Centro Spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, il razzoha piazzato in orbita tre satelliti, tutti realizzati da Singapore. Si è trattato della seconda missione dell'India nel 2022.

Pubblicità

fraversion : mi spiace molto per la morte di Irene Fargo. Avrebbe meritato più successo e considerazione dagli addetti ai lavori… - riotta : Il #G7 sembra ora aprire a un tetto concordato sui prezzi dell'energia, in via progressiva, sarebbe un successo per… - Rinaldi_euro : Le congratulazioni più sentite a @MLP_officiel per lo strepitoso successo elettorale!!! - Sandra45281047 : RT @janavel7: La vita da detenuto di Navalny: “Per rieducarmi mi costringono a fissare per ore il ritratto di Putin”. Se la rieducazione ha… - oliviero_giroud : RT @DonKalulu20: [THREAD] Le promesse mancate del Milan???? PARTE 2 Visto l'inaspettato successo della prima parte (link a fine thread) e… -