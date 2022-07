Su NOW nasce un nuovo canale | arriva Crime+Investigation!

(Di sabato 2 luglio 2022) NOW, il servizio streaming a pagamento di Sky dedicato al cinema e alla cultura, da ieri si è arricchito con un: Crime+Investigation. Untematico interamente dedicato al real crime e ai suoi sottogeneri: dai casi di cronaca nera, ai cold case irrisolti, alle biografie dei più spietati serial killer. Ilarrivo fa parte del pacchetto Pass Entertainment, che comprende anche Sky Atlantic, Sky Uno, Sky Sport24 e Nat Geo Wild. Cosa offre Crime+Investigation su NOW Con Crime+Investigation, NOW offre ai suoi spettatori una nuova opportunità per immergersi nel mondo del crimine e dell’investigazione. Ilpropone infatti una ricca programmazione composta da serie tv, documentari, film e inchieste. Tra i titoli più interessanti che saranno trasmessi sul...

