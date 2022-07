' Strappo' in centro Milano | rubato orologio da 700mila euro

Pubblicità

Due orologi preziosi, uno del valore dichiarato di 700mila euro, sono stati rubati ieri a Milano, uno in corso Venezia, l'altro all'angolo tra via Marina e via Palestro, nel pieno centro cittadino. Il primo furto è accaduto in corso Venezia, dove un uomo di 58 anni si è visto strappare da un ladro un orologio Richard Mille che, agli agenti della Volante, ha detto valere 700mila euro.