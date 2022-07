Storie da raccontare 18 – La Rabbia

Leggi su distantimaunite

(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: Anastasio – Rosso diProvate, provate a chiedere. Chiedete ai miei amici, alla mia famiglia, alla gente che frequento. Chiedete e ascoltate quello che hanno da dirvi: nessuno mi descriverebbe mai come un violento, incline all’ira. Vi parlerebbero di me come di una persona dolce, docile, mite. Paziente. E invece no. Sono molto peggio di come appaio. Sono molto più pericoloso. Ma non me ne cruccio: ognuno di noi ha un lato oscuro da tenere nascosto. Il mio ha le sembianze di un mostro. Con gli occhi neri, scurissimi, senza pupilla. E un vestito rosso, acceso. Impossibile non notarlo. E’ affamato, rintanato, come un incubo, di quelli che fanno più spavento. Non siate preoccupati: il più delle volte lo tengo a bada. Riesco a nutrirlo. Con piccoli bocconi di vendetta. Ma trattenerlo per sempre è ...