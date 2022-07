“Stiamo provando ad acquistare Mertens!” annuncio a sorpresa del presidente (Di sabato 2 luglio 2022) Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto con il Napoli è scaduto il 30 giugno e attualmente è un calciatore svincolato. Nonostante ciò, la sua volontà è quella di proseguire la sua carriera a Napoli e spera ancora in un passo in avanti di De Laurentiis. I dialoghi però sono molto freddi: ci sono molte probabilità di vedere Mertens lontano da Napoli nella prossima stagione. Intanto, in maniera del tutto ironica, arriva un annuncio a sorpresa da Capri, isola nel Golfo di Napoli: l’UC Givova Capri Ancapri, club che milita nel campionato d’Eccellenza, ha comunicato di esser vicino all’acquisto di Dries Mertens. Mertens UC Givova Capri Anacapri L’attaccante belga si è prestato al gioco e ha fatto un breve video con la maglia del club caprese: il filmato è stato pubblicato sulla pagina Instagram dell’UC Givova Capri ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto con il Napoli è scaduto il 30 giugno e attualmente è un calciatore svincolato. Nonostante ciò, la sua volontà è quella di proseguire la sua carriera a Napoli e spera ancora in un passo in avanti di De Laurentiis. I dialoghi però sono molto freddi: ci sono molte probabilità di vedere Mertens lontano da Napoli nella prossima stagione. Intanto, in maniera del tutto ironica, arriva unda Capri, isola nel Golfo di Napoli: l’UC Givova Capri Ancapri, club che milita nel campionato d’Eccellenza, ha comunicato di esser vicino all’acquisto di Dries Mertens. Mertens UC Givova Capri Anacapri L’attaccante belga si è prestato al gioco e ha fatto un breve video con la maglia del club caprese: il filmato è stato pubblicato sulla pagina Instagram dell’UC Givova Capri ...

