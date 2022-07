(Di sabato 2 luglio 2022) Raheemsempre più vicino al: i blues sono pronti a mettere sul tavolo circa 50per ilIlè vicinissimo a firmare con. Il club di Todd Bohely è pronto a chiudere con il, dopo aver trovato già l’accordo con il calciatore. La cifra dovrebbe essere di 45di sterline, corrispondenti all’incirca a 52di euro., contatti avviati anche per Ake e Zinchenko, anche loro in uscita dal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Sterling ad un passo dal Chelsea, al Manchester City oltre 50 milioni - AlbertoFavaro8 : Raheem Sterling a un passo dal Chelsea 50 milioni sul piatto Contratto fino al 2027 ????? #Sterling #ChelseaFC #ManchesterCity @NicoSchira - zazoomblog : Chelsea Sterling a un passo: nelle casse del Manchester City oltre 50 milioni di euro - #Chelsea #Sterling #passo:… - sportface2016 : #Chelsea, #Sterling a un passo: nelle casse del #ManchesterCity oltre 50 milioni di euro - Sacarunz : RT @RobertoSardo1: Il Chelsea starebbe preparando una seconda offerta da prendere o lasciare alla Juventus per #deLigt, si parla di 70 mln… -

Calcio News 24

Raheemsempre più vicino al Chelsea: i blues sono pronti a mettere sul tavolo circa 50 milioni per il Manchester City Il Chelsea è vicinissimo a firmare con. Il club di Todd Bohely è pronto a chiudere con il Manchester City, dopo aver trovato già l'accordo con il calciatore. La cifra dovrebbe essere ...Il nuovo Chelsea targato Boehly è vicino a mettere a segno un gran colpo di mercato. Come riportano i media inglesi, i blues stanno infatti per chiudere l'affare Raheem. Il calciatore ha già parlato con il tecnico Tuchel per accertarsi di essere sulla stessa lunghezza d'onda ed è pronto a firmare un quadriennale . Il Chelsea verserà nelle casse del ... Sterling ad un passo dal Chelsea, al Manchester City oltre 50 milioni Raheem Sterling sempre più vicino al Chelsea: i blues sono pronti a mettere sul tavolo circa 50 milioni per il Manchester City Il Chelsea è vicinissimo a firmare con Sterling. Il club di Todd Bohely è ...Chelsea ad un passo da Raheem Sterling. Il giocatore lascerà il Manchester City per circa 52 milioni di euro e firmerà un quadriennale.