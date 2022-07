Stefano Tacconi | quali sono le condizioni dello storico portiere Il figlio Andrea | “É indescrivibile”

(Di sabato 2 luglio 2022). Il mitico, ex capitano dell Juventus, ha fatto tremare tutti a causa delle sue delicatedi salute. Ilriferisce aggiornamenti tramite Instagram Circa due mesi fa (lo scorso 23 aprile) è stata diffusa una notizia che ha fatto impensierire gli appassionati del mondo calcistico e non solo. L’exdella nazionale italiana,capitano della Juventus,, è stato sospeso tra la vita e la morte a causa di un grave problema di salute.(Instagram)É stato colpito, infatti, da una emorragia cerebrale conseguente alla rottura di un’aneurisma. Leapparse ...

dallo scorso 23 aprile è stato ricoverato all'ospedale di Alessandria per un'emorragia cerebrale accusata mentre era ad Asti per un evento benefico.