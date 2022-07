Pubblicità

Esercito : Il Caporal Maggiore VFP4 Dario #Verani vince la medaglia?? nella 25km di fondo in acque libere ai Mondiali di nuoto… - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - Caos_Ordinato : @mariateresacip Difficili gli sport di racchetta. Come ti capisco. Ricordavo del nuoto. Ma il mio ricordo era positivo infatti. - OA_Sport : Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: ottimi risultati dagli azzurri nelle batterie odierne, Scozzoli il più veloce… -

Il Denaro

Ai Mondiali di Budapest, Andreas Larsen, azzurro di origini danesi, è in semifinale dalla piattaforma col 16° punteggio: stasera alle 16 dovrà cercare di recuperare 4 posizioni per entrare nella ......diversa la finale per il terzo posto (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta Mondiali... sarà garantita in chiaro per tutti sul canale numero 58 del telecomando, cioè naturalmente Rai+... Sport, nuoto: trionfo spagnolo alla seconda prova Open della Capri-Napoli - Ildenaro.it Il celebre campione di nuoto Filippo Magnini ha creato un orologio per Breil in edizione limitata per celebrare le sue gesta atletiche ...Ottime notizie dalle batterie odierne per quanto riguarda il nuoto dei Giochi del Mediterraneo 2022, rassegna in fase di svolgimento ad Orano, in Algeria. I nostri alfieri, infatti, hanno brillato nel ...