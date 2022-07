Sport: Cio, 'presidente Bach non ha ricevuto riconoscimento da Putin' (Di sabato 2 luglio 2022) Berlino, 2 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Cio, il tedesco Thomas Bach, non ha mai ricevuto un riconoscimento assegnato dal presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto affermato da un portavoce del Comitato Olimpico Internazionale al domenicale Welt am Sonntag. Il portavoce ha affermato che il Cio ha appreso solo attraverso i media dell'annuncio ufficiale che Bach ha ricevuto un "Ordine d'Onore" dopo le Olimpiadi invernali del 2014, tenutesi nella città russa di Sochi. "Il presidente del Cio non ha mai accettato questo riconoscimento e quindi non l'ha nemmeno ottenuta", ha detto il portavoce al domenicale tedesco. Pertanto, ha aggiunto, la consegna a Bach non è mai ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Berlino, 2 lug. (Adnkronos) - Ildel Cio, il tedesco Thomas, non ha maiunassegnato dalrusso Vladimir, secondo quanto affermato da un portavoce del Comitato Olimpico Internazionale al domenicale Welt am Sonntag. Il portavoce ha affermato che il Cio ha appreso solo attraverso i media dell'annuncio ufficiale chehaun "Ordine d'Onore" dopo le Olimpiadi invernali del 2014, tenutesi nella città russa di Sochi. "Ildel Cio non ha mai accettato questoe quindi non l'ha nemmeno ottenuta", ha detto il portavoce al domenicale tedesco. Pertanto, ha aggiunto, la consegna anon è mai ...

