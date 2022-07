Speculazioni sulla benzina, indaga la GdF: cosa ha scoperto (Di sabato 2 luglio 2022) I blitz dei militari, che hanno effettuato migliaia di interventi, hanno portato al sequestro di più di 3.630 tonnellate di prodotti combustibili Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 luglio 2022) I blitz dei militari, che hanno effettuato migliaia di interventi, hanno portato al sequestro di più di 3.630 tonnellate di prodotti combustibili

Pubblicità

alfiotondelli : @PuniFra @ciatoscana Speculazioni selvagge sulla pelle della gente. - CalmaeCose : RT @blackmattitude: Vi lamentate di palopiglia e ora state inventando le cose più disparate per screditare una ragazza che neanche conoscet… - blackmattitude : Vi lamentate di palopiglia e ora state inventando le cose più disparate per screditare una ragazza che neanche cono… - Anam726 : @Mcsar81 @Resistenza1967 Lago di Como, non Catania e non lontano da lì, tutto inverno in Valtellina senza neve sul… - Nidyaie : RT @JigginoRuss: Nel frattempo continuano le speculazioni e il business sulla pelle delle persone immigrate, a Borgo Mezzanone come altrove… -