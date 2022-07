Sonego-Nadal, Wimbledon 2022: orario, pronostico e diretta tv (Di sabato 2 luglio 2022) La partita dei sogni. La gara che tutti vorrebbero giocare. La sfida praticamente impossibile che, comunque, amplia il curriculum di un atleta. Lorenzo Sonego sta disputando un ottimo Wimbledon 2022: il piemontese è giunto con merito al terzo turno del tabellone dove affronterà la leggenda vivente del tennis internazionale, Rafa Nadal. Sarà un match complicatissimo per l’italiano che dovrà tirare fuori tutto il suo miglior repertorio nel tentativo di mettere in difficoltà il campione spagnolo che punta, fortemente, alla vittoria finale. Ecco le ultime dall’incrocio Sonego-Nadal con l’orario, il pronostico e la diretta tv. Sonego-Nadal, Wimbledon 2022: tutto quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 luglio 2022) La partita dei sogni. La gara che tutti vorrebbero giocare. La sfida praticamente impossibile che, comunque, amplia il curriculum di un atleta. Lorenzosta disputando un ottimo: il piemontese è giunto con merito al terzo turno del tabellone dove affronterà la leggenda vivente del tennis internazionale, Rafa. Sarà un match complicatissimo per l’italiano che dovrà tirare fuori tutto il suo miglior repertorio nel tentativo di mettere in difficoltà il campione spagnolo che punta, fortemente, alla vittoria finale. Ecco le ultime dall’incrociocon l’, ile latv.: tutto quello ...

Pubblicità

zazoomblog : Wimbledon: Sonego va allassalto di Nadal - #Wimbledon: #Sonego #allassalto #Nadal - TuttocalcioS : A #Wimbledon, Lorenzo #Sonego ???? prova oggi a scrivere la storia: c'è Rafa #Nadal ???? tra lui e gli ottavi. Scoglio… - Luxgraph : Wimbledon, diretta Sonego-Nadal ore 17.30: come vederla in tv e in streaming - SportRepubblica : Wimbledon, Sonego contro Nadal: dove vedere la sfida in tv [aggiornamento delle 08:58] - sportli26181512 : Wimbledon, le partite di oggi su Sky Sport: Altra giornata che promette grande spettacolo a Wimbledon, dove si chiu… -