Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2022: Mirko Zanni trionfa nello strappo e centra il bronzo nello slancio! Il Sollevamento pesi italiano continua a collezionare successi in serie ed è grande protagonista anche nella seconda giornata di gara ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso di svolgimento a Orano (in Algeria). Mirko Zanni ha infatti regalato al movimento azzurro una doppia medaglia, d'oro nello strappo e di bronzo nello slancio, dimostrando una netta crescita rispetto alle prime uscite nella sua nuova categoria fino a 73 kg. Il 24enne friulano si è imposto nella prima metà della competizione grazie ad un'ultima alzata spettacolare da 150 kg (dopo una prova valida a 147 kg ed un errore a 149) che gli ha permesso di superare di una lunghezza l'albanese Erkand Qerimaj.

