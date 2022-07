Softball, Italia ancora Campione d’Europa Under 22! Repubblica Ceca battuta in casa, è bis per le azzurre! (Di sabato 2 luglio 2022) L’Italia vince per la seconda volta consecutiva il titolo europeo di Softball. Nella finale giocata a Kunovice, in Repubblica Ceca, le azzurre battono la squadra ospitante per 3-2 al termine di una lotta vera e durata fino all’ultimo inning, in cui è decisiva la performance di Alexia Lacatena, rimasta al lancio per tutto il match. Per i primi tre inning non successe (quasi) niente di particolare: la vera battaglia comincia nel quarto, in cui arriva un colpo secco al centro di Slaninova: fuoricampo, 0-1 Repubblica Ceca. L’Italia prova subito a far qualcosa, manda Mambelli in seconda nella parte bassa, ma la reazione, quella vera, arriva nella quinta ripresa. Baseball, Serie A 2022: San Marino, Parma e Fortitudo aprono il weekend con una vittoria Qui, infatti, ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) L’vince per la seconda volta consecutiva il titolo europeo di. Nella finale giocata a Kunovice, in, le azzurre battono la squadra ospitante per 3-2 al termine di una lotta vera e durata fino all’ultimo inning, in cui è decisiva la performance di Alexia Lacatena, rimasta al lancio per tutto il match. Per i primi tre inning non successe (quasi) niente di particolare: la vera battaglia comincia nel quarto, in cui arriva un colpo secco al centro di Slaninova: fuoricampo, 0-1. L’prova subito a far qualcosa, manda Mambelli in seconda nella parte bassa, ma la reazione, quella vera, arriva nella quinta ripresa. Baseball, Serie A 2022: San Marino, Parma e Fortitudo aprono il weekend con una vittoria Qui, infatti, ...

