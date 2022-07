SKY – Il Napoli su Milenkovic se parte Koulibaly | sondaggio con l’agente Ramadani

Leggi su napolipiu

(Di sabato 2 luglio 2022) Iltorna su Nikola, sul difensore serbo della Fiorentina, c’è anche il forte interesse dell’Inter. CALCIOMERCATO. Kalidoupuò essere una bandiera del, la società di Aurelio De Laurentiis vuole puntare sul difensore. Campione in campo, uomo vero fuori dal campoha deciso di rifiutare la Juve, un gesto che non passa inosservato, ma soprattutto ha fatto sapere che non sarebbe mai andato allo scontro con società e tifosi. Comportamenti che valgono una considerazione in più dadel club.: LE ULTIME Secondo quanto riporta Sky Sport 24, il presidente Aurelio De Laurentiis, avrebbe parlato di ...