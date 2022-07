Skateboard | Mondiali street 2022 | tutti i favoriti volano in finale a Roma | domani si assegnano i titoli

(Di sabato 2 luglio 2022) Aproseguono idi, specialità. Nell’impianto di Colle Oppio sono andate in scena le semifinali, che hanno assegnato gli otto pass per le finali di. Tra gli uomini rispondono presente i due grandidella vigilia ovvero l’icona Nyjah Huston (lo statunitense è secondo con 255 punti) e il giapponese Yuto Horigome (il Campione Olimpico è terzo con 254.60). A primeggiare è stato a sorprese il portoghese Gustavo Ribeiro (262.50), avanzano anche gli argentini Mauro Iglesias e Matias Dell’Olio, i francesi Aurelien Giraud e Vincent Milou, il canadese Ryan Decenzo. Tra le donne è il Giappone a giganteggiare con uno strepitoso pokerissimo firmato da Funa Nakayama (252.41), Rizu Akama (245.56), Coco Yoshizawa (241.56), Momiji Nishiya (228.22), Yumeka ...

Foto: FISR Leggi tutte le notizie di oggi su OA Sport LIVE: CRISI RUSSIA UCRAINAEntra nel vivo 'World Street Skateboarding Rome 2022', la kermesse internazionale che ha portato nella capitale i migliori atletiper la prova che apre alle qualificazioni olimpiche verso Parigi 2024. Oggi, per le eliminatorie femminili, c'era attesa per Asia Lanzi, 14/a ai Giochi di Tokyo ma arrivata a Roma in ...A Roma proseguono i Mondiali di skateboard, specialità street. Nell'impianto di Colle Oppio sono andate in scena le semifinali, che hanno assegnato gli otto pass per le finali di domani. Tra gli uomin ...ROMA (ITALPRESS) - Oltre 250 atleti da tutto il mondo nella suggestiva cornice del parco del Colle Oppio, all'ombra del Colosseo. Tempo di grande skateboard a Roma con la tappa di 'World Street Skateb ...