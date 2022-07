SiVola, la start-up innovativa che vuole cambiare radicalmente il modo di volare (Di sabato 2 luglio 2022) C’è chi nonostante la pandemia non si è arreso e ha saputo trasformare una disgrazia in una occasione di successo. Si tratta della startup SiVola, creata da 6 blogger di viaggi che sono tra i più seguiti in Italia, nata con l’intento di cambiare il modo di volare e di viaggiare. Destinazione Messico per il Dia de los Muertos – SiVola.it«Siamo un team di viaggiatori professionisti, viaggiare è il nostro mestiere e anche la nostra più grande passione. Da anni centinaia di persone scelgono di unirsi alle nostre esperienze di gruppo che organizziamo nelle migliori destinazioni. Chi vola con noi sa che va incontro ad un’avventura vera». E’ così che la startup si presenta sul suo sito ufficiale, in cui si trovano tutte le soluzioni di viaggio offerte da ... Leggi su computermagazine (Di sabato 2 luglio 2022) C’è chi nonostante la pandemia non si è arreso e ha saputo trasformare una disgrazia in una occasione di successo. Si tratta dellaup, creata da 6 blogger di viaggi che sono tra i più seguiti in Italia, nata con l’intento diildie di viaggiare. Destinazione Messico per il Dia de los Muertos –.it«Siamo un team di viaggiatori professionisti, viaggiare è il nostro mestiere e anche la nostra più grande passione. Da anni centinaia di persone scelgono di unirsi alle nostre esperienze di gruppo che organizziamo nelle migliori destinazioni. Chi vola con noi sa che va incontro ad un’avventura vera». E’ così che laup si presenta sul suo sito ufficiale, in cui si trovano tutte le soluzioni di viaggio offerte da ...

theres52ways : @unicornpolyglot No, veramente è perché la start up si chiama 'SiVola'. Però vedila un po' come ti pare -