Agenzia ANSA

A seguito del perdurare della situazione meteorologica e della conseguente emergenza idrica, il sindaco diDamiano Tommasi, ha firmato l'ordinanza che limita l'uso dell'acqua potabile ai fini domestici, per la pulizia personale e per l'igiene. Fino al 31 agosto sarà quindi vietato usare acqua ...La prima ordinanza firmata dal nuovo sindaco diDamiano Tommasi è strettamente collegata all' emergenzache sta colpendo tutta Italia. Viene infatti limitata fino al 31 agosto la possibilità di utilizzare l'acqua potabile ai fini ... Siccità: Verona, scattano limiti per l'uso di acqua potabile - Ultima Ora