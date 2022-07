Siccità, scatta lo stato di emergenza al Nord Italia (Di sabato 2 luglio 2022) La Siccità ha già messo in ginocchio l’agricoltura Italiana. Tutto è pronto perché lunedì 4 luglio si applichi lo stato di emergenza nazionale. Si comincerà in 5 regioni del Nord. La dichiarazione dello stato di emergenza coinvolgerà quei territori che ne hanno fatto richiesta esplicita, riporta il Corriere della Sera. Vale a dire: Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Umbria. Lombardia e Lazio si preparano. L’ufficialità arriverà il 4 luglio in Consiglio dei ministri. In concreto si tratta di cominciare a mitigare le conseguenze della Siccità. Foto Ansa/ Pier Paolo FerreriNon piove in maniera efficace per l’irrigazione e l’agricoltura dall’inverno. È cominciata, inoltre, la Siccità estiva. La portata dei laghi e ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 luglio 2022) Laha già messo in ginocchio l’agricolturana. Tutto è pronto perché lunedì 4 luglio si applichi lodinazionale. Si comincerà in 5 regioni del. La dichiarazione dellodicoinvolgerà quei territori che ne hanno fatto richiesta esplicita, riporta il Corriere della Sera. Vale a dire: Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Umbria. Lombardia e Lazio si preparano. L’ufficialità arriverà il 4 luglio in Consiglio dei ministri. In concreto si tratta di cominciare a mitigare le conseguenze della. Foto Ansa/ Pier Paolo FerreriNon piove in maniera efficace per l’irrigazione e l’agricoltura dall’inverno. È cominciata, inoltre, laestiva. La portata dei laghi e ...

