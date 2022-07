Siccità, il Centro Italia nella morsa: la situazione regione per regione (Di sabato 2 luglio 2022) L’epiCentro della crisi idrica si sposta dal Nord - dove comunque la situazione rimane grave - verso Marche, Toscana e Lazio. Governo al lavoro per arginare i danni Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 luglio 2022) L’epidella crisi idrica si sposta dal Nord - dove comunque larimane grave - verso Marche, Toscana e Lazio. Governo al lavoro per arginare i danni

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa Draghi: Il governo è al lavoro con la massima urgenza per intervenire contro la terribile siccità… - Open_gol : La dichiarazione dello stato d’emergenza e i limiti al consumo a livello locale. Mentre la crisi idrica si sposta i… - Ossmeteobargone : RT @Hydrology_IRPI: La mappa che mostra quanto sono gravi le condizioni di #siccità in Italia Condizioni di Giugno 2022 rispetto ai precede… - CarlosC52807143 : RT @Hydrology_IRPI: La mappa che mostra quanto sono gravi le condizioni di #siccità in Italia Condizioni di Giugno 2022 rispetto ai precede… - alessanFERRON : Alla faccia della siccità! -