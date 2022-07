(Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 luglio 2022 "C'è una profonda crisi sociale e ambientale nel nostro Paese. Le famiglie sono in difficoltà e c'è chi di distrugge il clima. La nostra proposta è un'anza per l'...

Pubblicità

vikingmetal : L'Europa potrebbe fare un enorme regalo a Putin etichettando gas+nucleare come 'verde'. Cittadini da tutta l'Europa… - Affaritaliani : SI ed Europa Verde insieme alle politiche, Bonelli: 'Innovazione contro la conservazione' - Affaritaliani : Alleanza Sinistra Italiana-Europa Verde, Fratoianni: 'Giustizia sociale e climatica insieme' - europaverde_it : RT @fulviagr: Eleonora Evi co-portavoce nazionale di Europa verde a #NuoveEnergie Il primo punto è la lotta all'ingiustizia da quella ambi… - lise_charmel : L'Europa potrebbe fare un enorme regalo a Putin etichettando gas+nucleare come 'verde'. Cittadini da tutta l'Europa… -

La nostra proposta è un'alleanza per l'innovazione contro la conservazione" così il co - portavoce diAngelo Bonelli a margine della presentazione dell'alleanza con Sinistra Italiana "...Battersi contro disuguaglianze e cambiamenti climatici è il nostro orizzonte" così il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della presentazione dell'alleanza con"Nuove ...AGI/Vista - "C'è una profonda crisi sociale e ambientale nel nostro Paese. Le famiglie sono in difficoltà e c'è chi di distrugge il clima. La nostra proposta è un'alleanza per l'innovazione contro la ...Napoli, tragedia sfiorata nelle acque di Nisida. Barca speronata all’uscita dal porto, a bordo si salvano gettandosi in mare.