SI e Europa verde alleate su sociale-ambiente, uniti alle Politiche (Di sabato 2 luglio 2022) Sinistra italiana ed Europa verde con alcune reti civiche hanno tenuto a battesimo oggi a Roma 'Nuove Energie', un'alleanza che punta sui temi della Giustizia sociale e della Giustizia ambientale e che si prepara a presentarsi unita alle elezioni Politiche del 2023. "L`orizzonte che noi oggi andiamo a proporre ai nostri concittadini tiene insieme giustizia sociale e giustizia ambientale. Non solo due valori fondamentali" ma "l`orizzonte del futuro di questo Paese e del nostro Pianeta. Battersi contro la diseguaglianza, contro la precarietà, la povertà e la disperazione, battersi contro la siccità e i cambiamenti climatici che mettono in ginocchio l`economia e la vita quotidiana delle persone in carne ed ossa. Questo è il nostro orizzonte, lo vogliamo fare insieme, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 2 luglio 2022) Sinistra italiana edcon alcune reti civiche hanno tenuto a battesimo oggi a Roma 'Nuove Energie', un'anza che punta sui temi della Giustiziae della Giustizia ambientale e che si prepara a presentarsi unitaelezionidel 2023. "L`orizzonte che noi oggi andiamo a proporre ai nostri concittadini tiene insieme giustiziae giustizia ambientale. Non solo due valori fondamentali" ma "l`orizzonte del futuro di questo Paese e del nostro Pianeta. Battersi contro la diseguaglianza, contro la precarietà, la povertà e la disperazione, battersi contro la siccità e i cambiamenti climatici che mettono in ginocchio l`economia e la vita quotidiana delle persone in carne ed ossa. Questo è il nostro orizzonte, lo vogliamo fare insieme, ...

Pubblicità

europaverdeasti : Ripristino delle linee ferroviarie sospese: prosegue la raccolta firme di Europa Verde - Riceviamo e pubblichiamo i… - IlBiska : L'Europa potrebbe fare un enorme regalo a Putin etichettando gas+nucleare come 'verde'. Cittadini da tutta l'UE e d… - OnofrioRota : RT @erealacci: La missione dell'Italia e dell'Europa: coesione, transizione verde e digitale. Ci incontriamo per parlarne e per agire a Tr… - mfrittella : RT @erealacci: La missione dell'Italia e dell'Europa: coesione, transizione verde e digitale. Ci incontriamo per parlarne e per agire a Tr… - RMesini : @Adriano40993709 ogni quindici mila anni c'è una glaciazione, ma non è così regolare. Al tempo della peste in europ… -