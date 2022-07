(Di sabato 2 luglio 2022) Sulla legge elettorale la proposta del M5S c’è: ilcon sbarramento al 5 per cento, il cosiddetto brescellum. Ma se il leader dei pentastellati, Giuseppe, rilancia oggi sulè perché ci sono precise motivazioni politiche. Sulla legge elettorale la proposta del Movimento cinque stelle c’è: ilcon sbarramento al 5 per cento. “Il tasso di democraticità del nostro sistema sta scendendo sempre più in basso, è un fenomeno che riguarda la rappresentanza politica” ma anche “la rappresentanza sindacale. I cittadini non partecipano perché ritengono di non poter incidere nelle scelte. È un problema che si sta acuendo. La politica ha grandi responsabilità e la crisi della rappresentanza è collegata con quella della rappresentatività”, ha spiegatoa un evento ...

LA NOTIZIA

...con strutture democratiche che si presentano alle elezioni con un sistema elettorale, ... Non sono parole superate o antiche, le mie, ma hanno un riferimento preciso alla...... tuttavia inversamentealla capacità di amministrare delle giunte da essi sostenute. ... E in conclusione, a proposito di Francesco Salerno, non ci è sembrata certo unavincente da ... Sì al proporzionale. La carta di Conte per ballare da solo ROMA. – Tutti i partiti sulla carta la vorrebbero, ma ognuno propone una ricetta diversa. E soprattutto il tempo per trovare un’intesa ampia in Parlamento è veramente poco. Si tratta dell’agognata rif ...Mentre a Palagonia, Sciacca e Scicli la possibilità del ballottaggio era stata messa in conto per via della legge elettorale con il sistema proporzionale, nel piccolo centro dell'Agrigentino la nuova ...