Sei il nemico di te stesso senza saperlo: scopri se è così (Di sabato 2 luglio 2022) Sottovaluti tutto ciò che fai? Senti di non meritare ciò che hai ottenuto? L'insicurezza ti domina e ti strugge? Se credi di non poter mai raggiungere il successo in nessun contesto e ti nascondi e hai paura di essere riconosciuto come un inetto o un perdente, forse soffri della sindrome dell'impostore… Ecco perché sei il peggior nemico di te stesso. Chiunque dubiti sistematicamente delle proprie capacità e ha paura di essere smascherato come un bluff. Anche se gli altri ti stimano o ti reputano competente, tu continui a credere di non meritare niente… Indossare una maschera per insicurezza: la sindrome dell'impostore (captured) – www.curiosauro.itIl peggior nemico di te stesso: una sindrome che colpisce moltissime persone Alcuni studiosi hanno stimato che quasi il settanta percento degli individui ha sperimentato ...

