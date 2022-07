Secondo la teoria di Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, i soggetti del dipinto di Tiziano "Ninfa e pastore" sono in realtà Arianna e Bacco (Di sabato 2 luglio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Ma questi non sono un pastore e una Ninfa, sono Bacco e Arianna!». Appena Francesca Cappelletti, la direttrice della Galleria Borghese (forse il posto più bello del mondo), ha visto arrivare la tela di Tiziano tradizionalmente intitolata Ninfa e pastore, custodita al Kunsthistorisches Museum di Vienna ed esposta a Roma sino al 18 settembre, ha subito notato alcuni dettagli. Il “pastore” è incoronato di edera e pampini; e la “Ninfa” è adagiata sopra la pelle di una fiera maculata. Entrambi sono attributi di Dioniso ... Leggi su iodonna (Di sabato 2 luglio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Ma questi nonune una!». Appena, la(forse il posto più bello del mondo), ha visto arrivare la tela ditradizionalmente intitolata, custodita al Kunsthistorisches Museum di Vienna ed esposta a Roma sino al 18 settembre, ha subito notato alcuni dettagli. Il “” è incoronato di edera e pampini; e la “” è adagiata sopra la pelle di una fiera maculata. Entrambiattributi di Dioniso ...

DantiNicola : Curiosa la teoria della consigliera regionale #M5S Noferi secondo la quale non dovremmo dotarci di infrastrutture e… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: C'è la teoria della sostituzione degli europei con gli immigrati. C'è la teoria secondo cui vogliono ridurre la popolazio… - RebyTennant21 : RT @nonsonoCristina: La mia teoria è che Will nasconde qualcosa, secondo me potrebbe essere ormai dall’altra parte. Ne riparliamo tra 2 an… - nonsonoCristina : La mia teoria è che Will nasconde qualcosa, secondo me potrebbe essere ormai dall’altra parte. Ne riparliamo tra 2… - Salepepe15 : @vitalbaa @peggyone78 Peccato la mascherina non sia un DPI certificato per tale tipo di utilizzo lavorativo e pecc… -