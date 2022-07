Scozia | morto l’ex portiere della Nazionale Andy Goram

(Di sabato 2 luglio 2022)scozzeseIl mondo calcistico scozzese è in lutto per la scomparsa, all’età di 58 anni, dele dei Glasgow Rangers,calciatore era malato da tempo, come annunciato un mese fa da lui stesso dichiarando di soffrire di cancro esofageo terminale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'ex portiere della nazionale scozzese e dei Rangers di Glasgow Andy Goram , affetto da un tumore all'esofago, èa 58 anni senza sottoporsi alla chemioterapia, che gli avrebbe concesso solo tre mesi in più....Goram èall'età di 54 anni. Il cancro non gli ha lasciato più tempo. As ricorda l'ex portiere dei Rangers. Esordì nella prima squadra di Oldham a 16 anni. E' passato per l'Hibernian, in, ...Morto l’ex portiere della Nazionale scozzese Andy Goram Il mondo calcistico scozzese è in lutto per la scomparsa, all’età di 58 anni, dell’ex portiere della Nazionale e dei Glasgow Rangers, Andy Goram ...L'ex portiere dei Rangers e della Nazionale scozzese aveva 58 anni. As ne fa il ritratto, definendolo "personaggio politicamente controverso" ...