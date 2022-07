Scozia | morto l’ex portiere della Nazionale Andy Goram all’età di 58 anni

(Di sabato 2 luglio 2022) Il mondo calcistico scozzese è in lutto per la scomparsa dele dei Glasgow Rangers,calciatore era malato da tempo, come annunciato un mese fa da lui stesso dichiarando di soffrire di cancro esofageo terminale.di 58quindiabbandona la vita terrena, lasciando un importante vuoto in patria. Sia i Glasgow Rangers che la Federazione scozzese hanno deciso di inserirlo nelle rispettive Hall of Fame. SportFace.

Andy Goram è morto di cancro in pochi mesi: l'ex portiere della Scozia aveva rifiutato la chemio Il mondo calcistico scozzese è in lutto per la scomparsa dell'ex portiere della Nazionale e dei Glasgow Rangers, Andy Goram. L'ex calciatore era malato da tempo, come annunciato un mese fa da lui stes ...I Glasgow Rangers hanno annunciato la morte del leggendario portiere della Nazionale scozzese Andy Goram, stroncato in poco tempo da un cancro all'esofago ...