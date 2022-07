Schira: “La Juventus ha incontrato l’agente di Koulibaly, 3 settimane fa” (Di sabato 2 luglio 2022) Futuro Koulibaly, parla Schira Nicolò Schira svela su Twitter un retroscena di mercato riguardante il difensore del Napoli. Ecco le sue parole: “La Juventus ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 2 luglio 2022) Futuro, parlaNicolòsvela su Twitter un retroscena di mercato riguardante il difensore del Napoli. Ecco le sue parole: “Laha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

pazzamentejuve : Non c’è ancora il sì totale di Dragusin al Genoa. Il centrale ha chiesto ancora qualche ora per riflettere nonostan… - cosimofcj : top 100 journalists/insiders on Juventus 1) Schira 2) Agresti 3) di marzio - - - - - - 96) Tancredi Palmeri 97)… - ZonaBianconeri : RT @pazzamentejuve: Non solo Cambiaso e Dragusin nei colloqui tra #Juventus e #Genoa: ai bianconeri interessa anche il giovane talento Mich… - pazzamentejuve : Non solo Cambiaso e Dragusin nei colloqui tra #Juventus e #Genoa: ai bianconeri interessa anche il giovane talento… - Datafriedkin : RT @mik__ka: Noto che dopo il tweet di Schira sulla Roma che vuole solo soldi, Zaniolo sta tornando una pippa per tutti i tifosi della Juve… -