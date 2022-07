Santos, il presidente Rueda sul ritorno di Neymar: “Ci disse sarebbe tornato, mio dovere provarci” (Di sabato 2 luglio 2022) Il presidente del Santos Andrés Rueda, intervistato da Radio Guaruja, ha parlato di un possibile ritorno di Neymar nel proprio club. “Le porte del Santos sono sempre aperte per lui, d’altronde ci promise sarebbe tornato un giorno. Sappiamo che è difficile, ma il mio dovere è quello di provarci”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) IldelAndrés, intervistato da Radio Guaruja, ha parlato di un possibiledinel proprio club. “Le porte delsono sempre aperte per lui, d’altronde ci promiseun giorno. Sappiamo che è difficile, ma il mioè quello di”. SportFace.

