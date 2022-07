Sampdoria, vicina la cessione della società: la situazione (Di sabato 2 luglio 2022) La Sampdoria viene da una stagione per nulla esaltante terminata con una salvezza ottenuta solo nelle ultime giornate dello scorso campionato. Se i risultati sportivi non sono stati esaltanti, la colpa può essere in parte attribuita anche alla società, per nulla stabile nel corso degli anni e che soprattutto è anche cambiata. Pare però che sia arrivata una svolta nelle dinamiche societarie blucerchiate. Sampdoria cessione società Pare infatti che la Samp potrebbe presto passare di mano. Stando a quanto riportato da La Repubblica, c’è molto ottimismo per lo meno per la firma di un contratto preliminare entro la fine del mese di agosto. Non si sa ancora il nome dell’acquirente, poiché tra le parti c’è un patto di riservatezza che impone l’impossibilità di rivelare l’acquirente, si sa ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Laviene da una stagione per nulla esaltante terminata con una salvezza ottenuta solo nelle ultime giornate dello scorso campionato. Se i risultati sportivi non sono stati esaltanti, la colpa può essere in parte attribuita anche alla, per nulla stabile nel corso degli anni e che soprattutto è anche cambiata. Pare però che sia arrivata una svolta nelle dinamiche societarie blucerchiate.Pare infatti che la Samp potrebbe presto passare di mano. Stando a quanto riportato da La Repubblica, c’è molto ottimismo per lo meno per la firma di un contratto preliminare entro la fine del mese di agosto. Non si sa ancora il nome dell’acquirente, poiché tra le parti c’è un patto di riservatezza che impone l’impossibilità di rivelare l’acquirente, si sa ...

