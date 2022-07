Salvini ignora che siamo sotto ondata Covid e attacca Speranza per la mascherina a scuola (Di sabato 2 luglio 2022) Complice Omicron 5, nonostante il caldo e l'estate la pandemia è tornata a picchiare e i dati non sono buoni. Nelle ultime 24 ore sono 84.700 i nuovi casi di Covid su 325.588 tamponi, secondo i dati ... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) Complice Omicron 5, nonostante il caldo e l'estate la pandemia è tornata a picchiare e i dati non sono buoni. Nelle ultime 24 ore sono 84.700 i nuovi casi disu 325.588 tamponi, secondo i dati ...

Pubblicità

sologiuma : RT @PieraBelfanti: Salvini ignora che siamo sotto ondata Covid e attacca Speranza per la mascherina a scuola - PieraBelfanti : Salvini ignora che siamo sotto ondata Covid e attacca Speranza per la mascherina a scuola - zazoomblog : Salvini ignora che siamo sotto ondata Covid e attacca Speranza per la mascherina a scuola - #Salvini #ignora… - globalistIT : - MariaAversano1 : RT @kiara86769608: Draghi fa lo show e ignora Conte: “Il governo l’ho fatto con Grillo” I MESSAGGI AL GARANTE - L’ex Bce. Autoelogio sui ve… -