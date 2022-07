Salernitana interessata a Petagna e Ounas? Arriva l’annuncio in conferenza stampa (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo la miracolosa salvezza dello scorso anno, la Salernitana è pronta a dare battaglia anche nella prossima stagione per provare a mantenere la massima serie. Dopo l’addio di Walter Sabatini, il presidente Danilo Iervolino ha scelto Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo della società granata. Ounas e Petagna (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) De Sanctis, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa, affrontando diversi temi di mercato e provando a spiegare le prossime mosse della Salernitana. Il direttore sportivo granata ha parlato anche di Andrea Petagna e Adam Ounas, giocatori azzurri che potrebbero interessare alla Salernitana. Di seguito le sue parole: “Noi guardiamo ovunque. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo la miracolosa salvezza dello scorso anno, laè pronta a dare battaglia anche nella prossima stagione per provare a mantenere la massima serie. Dopo l’addio di Walter Sabatini, il presidente Danilo Iervolino ha scelto Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo della società granata.(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) De Sanctis, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi in, affrontando diversi temi di mercato e provando a spiegare le prossime mosse della. Il direttore sportivo granata ha parlato anche di Andreae Adam, giocatori azzurri che potrebbero interessare alla. Di seguito le sue parole: “Noi guardiamo ovunque. ...

