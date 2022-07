Salernitana, De Sanctis si presenta: “Le mie idee, il mio mercato: vi dico tutto” (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – L’avventura di Morgan De Sanctis alla Salernitana è cominciata ufficialmente ieri, quando si è aperta la stagione 2022/23. Il successore di Walter Sabatini alla carica di direttore sportivo granata è stato invece presentato ufficialmente questa mattina. Appuntamento presso la sala stampa dell’Arechi, dove Morgan De Sanctis ha parlato a 360° del calciomercato che attende la compagine del presidente Danilo Iervolino. Queste le sue parole: Sabatini – E’ stato anche il mio direttore, a lui mi legano affetto e ammirazione. Non ho trovato muri sul mercato, le difficoltà incontrato sono rappresentate dalle idee di alcuni giocatori di alto profilo di condividere il progetto Salernitana. Gli agenti fanno gli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – L’avventura di Morgan Deallaè cominciata ufficialmente ieri, quando si è aperta la stagione 2022/23. Il successore di Walter Sabatini alla carica di direttore sportivo granata è stato inveceto ufficialmente questa mattina. Appuntamento presso la sala stampa dell’Arechi, dove Morgan Deha parlato a 360° del calcioche attende la compagine del presidente Danilo Iervolino. Queste le sue parole: Sabatini – E’ stato anche il mio direttore, a lui mi legano affetto e ammirazione. Non ho trovato muri sul, le difficoltà incontrato sono rapte dalledi alcuni giocatori di alto profilo di condividere il progetto. Gli agenti fanno gli ...

