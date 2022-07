Saldi estivi | ecco che succede nelle regioni e le nuove indicazioni post pandemia

Pubblicità

Nick__be : Quanto spenderete, se lo farete, in occasione dei #saldi estivi? ?? - TgrRaiVeneto : Shopping per tutti i gusti fino al 31 agosto. Si può arrivare al 70% di risparmio. Siamo andati a Treviso… - StampaAlessandr : Primi saldi estivi post-pandemia, i commercianti: “Ci aspettiamo di vendere molto” - Sistemariposo : ??#SALDI ESTIVI ?? ?? #MATERASSO #Rivoli al 40% di #SCONTO?? ??#Matrimoniale: 490€ ??#Singolo: 245€ ?? #SISTEMARIPOSO… - BnB_Ferroviere : #Saldi Estivi 2022 a Milano (e in Lombardia): date ufficiali -

in Fvg. Partono da oggi, sabato 2 luglio, ianche in Friuli Venezia Giulia : dureranno fino al prossimo 30 settembre, e saranno come sempre un'occasione per fare qualche buon ...Secondo Confcommercio ogni famiglia spenderà per iuna media di 202 euro, 88 euro a persona, per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro circa. I consigli Adiconsum per orientarsi ...«Finalmente abbiamo una prospettiva positiva per l'inizio dei saldi estivi a Napoli e in Campania». Lo afferma il presidente di Confcommercio Napoli, Carla Della Corte, commentando l'avvio della ...Buona partenza a Napoli nel primo giorno di saldi estivi. Tanta la gente in strada e in alcuni negozi si registrano file per accedere ai camerini e alle casse. (ANSA) ...