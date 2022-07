Saldi estivi, Confesercenti Campania: “In arrivo 310 milioni: cresce media di spesa pro capite” (Di sabato 2 luglio 2022) Vincenzo Schiavo (presidente Confesercenti) sui Saldi estivi in Campania: “Le nostre previsioni inducono all’ottimismo: 850mila campani pronti a spendere 257 euro a testa, 750mila turisti investiranno 90 milioni”. Partono oggi – 2 luglio- anche in Campania i Saldi estivi del 2022, i primi senza restrizioni da due anni a questa parte. Dal centro studi di Leggi su 2anews (Di sabato 2 luglio 2022) Vincenzo Schiavo (presidente) suiin: “Le nostre previsioni inducono all’ottimismo: 850mila campani pronti a spendere 257 euro a testa, 750mila turisti investiranno 90”. Partono oggi – 2 luglio- anche indel 2022, i primi senza restrizioni da due anni a questa parte. Dal centro studi di

Pubblicità

alexgiamby : RT @DoppelgangerAbb: Iniziano i Saldi Estivi: acquista ora i tuoi capi preferiti della Collezione Spring Summer con #Sconti fino al 50%. Sc… - infoitinterno : Al via i saldi estivi, Ascom Parma: 'Una boccata d'ossigeno per il settore' - infoitinterno : Saldi estivi al via: 'Senza ingressi contingentati e mascherine più persone nei negozi' - infoitinterno : Saldi estivi al via: giro d’affari da 3,1 miliardi, ogni famiglia spenderà in media 200 euro - infoitinterno : Al via oggi i saldi estivi in Puglia: si parte con offerte al -30% -