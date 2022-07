Russia esce da otto Accordi Parziali del Consiglio Ue

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo di Mosca ha adottato oggi una risoluzione che sancisce l’uscita del paese dadeld’Europa, spazi di cooperazione rafforzata che consentono un’unione più stretta tra alcuni stati membri, e tra questi ed alcuni stati non membri, su tematiche specifiche. Tra questi il Gruppo di Cooperazione contro l’abuso di sostanze stupefacenti e l’Accordo Parziale Allargato per la Democrazia. “Si approva la proposta del Ministero degli Esteri russo di porre fine a partire dal 16 marzo 2022 alla partecipazione dellaai seguentiAllargati deld’Europa” si legge nel documento che ha effetto retroattivo, riporta la Tass. Laè ...

