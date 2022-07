Rugby | Italia A sconfitta dal Currie Cup Team | risultato

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) Si è conclusa la sfida di Port Elizabeth tra l’A di Alessandro Troncon e il Carling Champion, la selezione dellaCup sudafricana. Secondo impegno per la seconda formazionena dopo la netta vittoria con la Namibia settimana scorsa. Ecco come è andata. Parte bene l’che al 5? va a segno con Gesi, anche se al 24? rispondono i sudafricano. Alla mezz’ora é Cannone a colpire per il 14-5 azzurro, ma ancora una volta risponde la squadra di casa e un piazzato di Canna manda le squadre al riposa sul 17-10. Ancora Canna allunga dalla piazzola a inizio ripresa, ma poi due mete sudafricane ribaltano ilsul 24-20. Al 57? Di Bartolomeo riporta l’avanti, ma la meta di Jooste al 64? fissa il punteggio sul 31-27 finale. IL ...