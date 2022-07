Pubblicità

anteprima24.it

Ancora titolare ilCarlo Canna. Il campione scuolaBenevento indosserà la maglia numero 10 e avrà tra le mani le chiavi del gioco insieme a Nicolo Casilio. Per ilè una bella ...Il, insieme ai compagni di squadra tra cui c'è anche l'altro beneventano Francesco Cozzi, ha giocato a Lisbona la tappa inaugurale della ChampionshipEurope raccogliendo un ottimo ... Rugby: il sannita Cioffi al Petrarca, è il capitano dell'Italia Seven Comunicano i promotori: Costituito gruppo di lavoro per il nuovo corso del rugby a San Giorgio del Sannio Si è svolto venerdì 1° luglio l’incontro pubblico per dare continuità alla tradizione rugbysti ...Si conclude con l’11º posto la partecipazione dei Bersaglieri Sanniti di San Giorgio del Sannio alle finali del campionato italiano di Touch, svoltesi a Villorba (Tv). Un campionato ridotto causa pand ...