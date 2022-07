Ronaldo ha chiesto la cessione al Manchester United. Dall'Inghilterra: in corsa pure il Napoli! (Di sabato 2 luglio 2022) Le indiscrezioni ormai si rincorrono con scadenza sempre più "sospetta" e l'ultima arriva da una fonte che in Inghilterra... Leggi su calciomercato (Di sabato 2 luglio 2022) Le indiscrezioni ormai si rincorrono con scadenza sempre più "sospetta" e l'ultima arriva da una fonte che in...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : The Times - Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione al Manchester United - SportRepubblica : Ronaldo vuole andare via: ha chiesto allo United di valutare le offerte - sportmediaset : Cristiano Ronaldo ha chiesto al Manchester United di andare via #calciomercato #ronaldo - RJIervolino : ?? Per @David_Ornstein e @MatteMoretto il #Napoli sarebbe finito sulle tracce di Cristiano #Ronaldo, che ha chiesto… - Giulio45137047 : RT @ruotesaltate: @antonioamodio22 @relevo @thetimes @MatteMoretto @_softPizza_ @DomPepeLiberato Ronaldo ha chiesto informazioni se può com… -