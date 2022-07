Romagnoli, Pedullà: “La Lazio ci sta pensando indipendentemente da Acerbi” (Di sabato 2 luglio 2022) Romagnoli Lazio – La Lazio starebbe pensando ad Alessio Romagnoli indipendentemente dalla situazione relativa a Francesco Acerbi. A svelare questa importante novità nella trattativa è stato il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale. “La Lazio è molto attiva sul mercato. E una novità degli ultimissimi minuti: il club biancoceleste sta seriamente valutando la possibilità di prendere Alessio Romagnoli a prescindere dalla posizione (in bilico) di Acerbi. Contatti in corso con possibili sviluppi nel giro di 48 ore. Tutto questo perché Romagnoli (che ha una offerta del Fulham da 4 milioni a stagione) non ha intenzione di aspettare ancora. E ora la ... Leggi su seriea24 (Di sabato 2 luglio 2022)– Lastarebbead Alessiodalla situazione relativa a Francesco. A svelare questa importante novità nella trattativa è stato il giornalista Alfredo, attraverso il proprio sito ufficiale. “Laè molto attiva sul mercato. E una novità degli ultimissimi minuti: il club biancoceleste sta seriamente valutando la possibilità di prendere Alessioa prescindere dalla posizione (in bilico) di. Contatti in corso con possibili sviluppi nel giro di 48 ore. Tutto questo perché(che ha una offerta del Fulham da 4 milioni a stagione) non ha intenzione di aspettare ancora. E ora la ...

