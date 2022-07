Roma | Villar in uscita | un club di Serie A lo segue da gennaio | si studia la formula

Pubblicità

TuttoASRoma : Villar, qualcosa si muove in Italia - Romagialloross4 : ??? #CalciomercatoRoma, #Villar: qualcosa si muove in #Italia #Calciomercato #ASRoma #ASR ??… - DanieleCimino78 : @LAROMA24 Beh fin ora cedendo Diawara,Darboe,Veretout,Oliveira,Villar il centrocampo della Roma si riduce a Matic e Cristante. - CalcioOggi : Roma, niente riscatto: Mayoral, Villar e Kluivert (tra gli altri) tornano da Mourinho - TUTTO mercato WEB - infoitsport : Villar e Kluivert tornano alla Roma. Borja Mayoral è di nuovo del Real Madrid -

piace in Serie A, Matic torna in anticipo a. Mkhitaryan ufficiale all'Inter Intanto c'è chi è tornato alla base dopo i rispettivi prestiti, come Justin Kluivert e Gonzalo. Lo ...Calciomercatonews, due club suCome dicevamo la campagna estiva di calciomercato per lanon sarà esclusivamente volta ai movimenti in entrata per potenziare l'organico. I dirigenti ...Tornano alla base Villar e Kluivert, altro lavoro per Tiago Pinto. Redazione. Il problema è generale e non solo della Roma. Il portierino Mile Svilar ha detto di aver scelto la Roma anche per poter la ...La Juventus si rassegna a cedere De Ligt al Chelsea, ma vuole 100 milioni Doppio colpo della Fiorentina: arrivano Jovic dal Real Madrid e Mandragora ...