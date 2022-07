Roma, Svilar si presenta: “un grande club”, poi il retroscena sull’infanzia (Di sabato 2 luglio 2022) Giornata di presentazione in casa Roma per il neo acquisto Mile Svilare, portiere in arrivo dal Benfica. Ecco le sue parole. Su cosa lo ha portato a Roma: “La ragione per cui ho scelto la Roma è perchè è un grande club e mi piace il progetto che mi è stato presentato. Lavorerò giorno per giorno e il futuro ci dirà“. Su Mourinho: “Sono rimasto impressionato dalle sue parole, è un grandissimo allenatore, uno dei più grandi di sempre. Hanno significato molto per me, le ho apprezzate molto. Onestamente, non avrei mai immaginato neanche nei sogni più remoti di essere allenato da lui, ma alcune cose accadono e basta, sono in un grande club, con un grande manager, grandi tifosi, una ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Giornata dizione in casaper il neo acquisto Milee, portiere in arrivo dal Benfica. Ecco le sue parole. Su cosa lo ha portato a: “La ragione per cui ho scelto laè perchè è une mi piace il progetto che mi è statoto. Lavorerò giorno per giorno e il futuro ci dirà“. Su Mourinho: “Sono rimasto impressionato dalle sue parole, è un grandissimo allenatore, uno dei più grandi di sempre. Hanno significato molto per me, le ho apprezzate molto. Onestamente, non avrei mai immaginato neanche nei sogni più remoti di essere allenato da lui, ma alcune cose accadono e basta, sono in un, con unmanager, grandi tifosi, una ...

