Roma, si cercano comparse per il nuovo film con Riccardo Scamarcio "2 Win": ecco come candidarsi (Di sabato 2 luglio 2022) E' in lavorazione il nuovo film che vedrà tra i protagonisti l'attore Riccardo Scamarcio intitolato "2 win". Per le riprese sono in corso in questi giorni i casting per le comparse. Le cineprese, dopo aver toccato altre parti d'Italia, approdano nella Capitale e potrebbero rappresentare un'occasione per chi desidera candidarsi e avere un'apparizione nella pellicola. ecco allora tutte le informazioni. come candidarsi al nuovo film con Riccardo Scamarcio a Roma Il lavoro, come pubblicato in diversi portali specializzati in annunci sul mondo dello spettacolo, sarà regolarmente retribuito e si svolgerà nelle giornate del 4 e 5 luglio 2022.

