Roma, salvataggio in extremis: giovane si lancia dal ponte, “preso al volo” dai poliziotti per le braccia (Di sabato 2 luglio 2022) Aveva programmato tutto. Si è recato al ponte Sant’Angelo a Roma da solo. A notte fonda. La testa piena di pensieri negativi e di fronte a sé solo un pensiero: quello di buttarsi di sotto. Quello di mettere fine alla sua giovane vita. Il ragazzo in questione ha solo 18 anni ed è stato salvato per una questione di minuti. Leggi anche: Drammatico incidente sull’A1: auto si ribalta, morte due persone Tentato suicidio a ponte Sant’Angelo Erano le 3:40 quando è arrivato l’allarme. In pochissimo tempo sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato Aurelio. Hanno trovato il giovane, classe 2004, da solo sul parapetto. Urlava, minacciava di buttarsi. Una situazione delicata dove una mossa falsa poteva diventare fatale. Una situazione così drammatica che la lucidità è stata messa a dura prova. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Aveva programmato tutto. Si è recato alSant’Angelo ada solo. A notte fonda. La testa piena di pensieri negativi e di fronte a sé solo un pensiero: quello di buttarsi di sotto. Quello di mettere fine alla suavita. Il ragazzo in questione ha solo 18 anni ed è stato salvato per una questione di minuti. Leggi anche: Drammatico incidente sull’A1: auto si ribalta, morte due persone Tentato suicidio aSant’Angelo Erano le 3:40 quando è arrivato l’allarme. In pochissimo tempo sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato Aurelio. Hanno trovato il, classe 2004, da solo sul parapetto. Urlava, minacciava di buttarsi. Una situazione delicata dove una mossa falsa poteva diventare fatale. Una situazione così drammatica che la lucidità è stata messa a dura prova. Gli ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, salvataggio in extremis: giovane si lancia dal ponte, “preso al volo” dai poliziotti per le braccia - MargheritaCamp3 : @Viminale @vigilidelfuoco @Roma @RegioneLazio @DPCgov @comuni_anci @ANCI_comunicare I Vigili del Fuoco svolgono un… - mauriziocori1 : RT @Tugli: Accadeva oggi,10 giugno 1981,a Vermicino nei pressi di Roma,Alfredo Rampi di 6anni, cade in un pozzo artesiano.Morirà dopo quasi… - Scrittomisto : - ex59754699 : @Capitan_Farlock @LorenzoTondi Ostentazione ricchezza? Direi che ha fatto molto, non ultimo il salvataggio ospedale… -