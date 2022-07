Roma prepara la rivoluzione della mobilità: tutte le novità del futuro e le tasse in arrivo (Di sabato 2 luglio 2022) L'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha in mente un'equazione per il centro storico. Vuole liberarlo una volta per tutte dall'assalto delle automobili e la sua formula è composta da quattro addendi: un poker di misure ambiziose pensate per funzionare insieme. La prima è la «congestion charge»: la tassa d'ingresso alla Ztl Vam per le automobili a partire dall'8 dicembre 2024. Il perimetro è più ampio di quello delle Mura aureliane e si estende sul Municipio I, il Vaticano e parte dei quartieri Gianicolense e Aurelio sud. Patanè e il sindaco Gualtieri hanno annunciato ladecisione durante gli Stati generali della mobilità, i124 giugno, spiegando di essersi ispirati al modello di Milano. Il secondo elemento sono le linee guida per il nuovo Programma urbano dei parcheggi, di prossima ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) L'assessore alladiCapitale, Eugenio Patanè, ha in mente un'equazione per il centro storico. Vuole liberarlo una volta perdall'assalto delle automobili e la sua formula è composta da quattro addendi: un poker di misure ambiziose pensate per funzionare insieme. La prima è la «congestion charge»: la tassa d'ingresso alla Ztl Vam per le automobili a partire dall'8 dicembre 2024. Il perimetro è più ampio di quello delle Mura aureliane e si estende sul Municipio I, il Vaticano e parte dei quartieri Gianicolense e Aurelio sud. Patanè e il sindaco Gualtieri hanno annunciato ladecisione durante gli Stati generali, i124 giugno, spiegando di essersi ispirati al modello di Milano. Il secondo elemento sono le linee guida per il nuovo Programma urbano dei parcheggi, di prossima ...

Marco6137929249 : Giovanni Carnevali,rispondi sincero a questa domanda:se la Roma non avesse il 30 x 100 della futura vendita di Frat… - RadioSportiva : Il club granata saluta il suo ormai ex capitano, il Gallo Andrea Belotti, che ora si prepara ad affrontare una nuov… - MondoPrimavera : La Roma prepara il rilancio per Frattesi Volpato la contropartita tecnica? - infoitsport : Calciomercato, Asllani è un nuovo giocatore dell'Inter. La Roma si prepara ad accogliere Svilar - ZonaBianconeri : RT @tuttojuvenews: ???? La #Juve prepara la prima offerta per Nicolò #Zaniolo della #Roma. Si sta pensando ad un prestito oneroso (sui 10 MLN… -